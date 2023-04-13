انضم المدير الفني لنادي كلوج الروماني، دان بيتريسكو، بقائمة المرشحين لتدريب الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

ويبلغ بيتريسكو 55 عامًا، وقاد المدرب نادي كلوج للفوز بالدوري الروماني 5 مرات آخرها، كما فاز بلقب أفضل مدرب في رومانيا في العام، 5 مرات كان آخرها في العام الماضي، كما أنه حصد لقب كأس الصين في عام 2015 أثناء تدريبه لنادي جيانغسو سننج الصيني.

يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت اليوم إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا، وتكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.