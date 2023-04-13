لا زالت بعض الفتيات لديها مخاوف من وجود كاميرات سرية داخل غرف قياس الملابس في المحلات، لاسيما مع الكشف عن أكثر من واقعة بخصوص هذا الأمر بمختلف بلدان العالم.

وكشف تقرير عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس مخفية في غرفة القياس.

وتأتي أول خطوة وهي “فحص الغرفة جيدا عن الأشياء المشبوهة”، وذلك من خلال النظر حولك والتحقق من محيطك بعناية، فالبحث الجيد يمكن أن يساعد في تحديد العلامات الواضحة على الفور.

كما يمكنك كشف الكاميرات عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi، وذلك من خلال الاتصال بالشبكة المتوفرة في الغرفة، ومن الأفضل ترقب الواي فاي الذي يعرض اسم الشركة المصنعة للكاميرا مثل “كاميرا IP”.

ويمكنك كذلك استخدام مصباح هاتفك، حيث تعتبر المرايا من أسهل الأماكن لإخفاء الكاميرا في غرفة القياس، لذلك عليك القيام بفحصها جيدا وعناية، كما أنه يمكن إطفاء الأنوار، والنظر بمصباحك اليدوي وتوجيهه على المرآة، إذ يكشف الضوء الساطع على المرآة، ما وراءها.