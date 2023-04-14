أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI،الخميس، اعتقال المشتبه به في تسريب وثائق سرية، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، وأكدت وسائل الإعلام، أن تيكسيرا أصبح رسميا مشتبه به.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزل الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية متعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

وقال اف بي اي في بيانه: “مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل مشتبه به ويواصل تنفيذ إجراءات إنفاذ القانون المصرح بها في مبنى سكني في شمال دايتون بولاية ماساتشوستس”.

ويبحث المحققون الفيدراليون عن الشخص الذي شارك معلومات استخباراتية أمريكية سرية تكشف أسرار الحكومة حول الأزمة في أوكرانيا، وبدأت المستندات في الظهور منذ أشهر في مجموعة برنامج “ديسكورد” عبر الإنترنت.