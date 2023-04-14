كشفت الهيئة العامة للطرق، عن مجموعة من الإرشادات والتعليمات لقائدي المركبات لتفادي الحوادث المرورية التي تزيد بنسبة 15% خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وأكدت الهيئة على ضرورة التقيد بتعليمات السلامة المرورية، من خلال ربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعة النظامية، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، ووضع الأطفال في كراسيهم المخصصة لهم.

ونصحت قائدي المركبات بالتأكّد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، وأخذ قسط كافٍ من النوم قبل السفر، والحذر من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية، والتأكّد من توفر كافة أدوات السلامة بالمركبة.