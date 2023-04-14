كشف مالك موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إيلون ماسك، عن إتاحة التربح من المحتوى الذي يشمل نصوصاً طويلةً ومقاطع فيديو مقابل اشتراكات مالية من المتابعين.

وذكرت شركة “تويتر”، أنه يمكن تفعيل هذه الميزة في التطبيق من خلال الإعدادات، حيث يحصل صانعو المحتوى على مبلغ الاشتراك من المتابعين مخصوماً منه رسوم أنظمة تشغيل الهواتف.

وأشارت إلى أن المنصة لن تستقطع أي نسبة من عائدات الميزة للمستخدم خلال الـ 12 شهراً الأولى من تفعيلها، كما أنها ستساعد صانعي المحتوى في الترويج لأعمالهم لتعزيز الأرباح.