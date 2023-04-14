روت الأميرة موضي بنت خالد، تفاصيل استبعاد الشيخ عادل الكلباني عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد.

وقالت الأميرة موضي بنت خالد، عبر برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”: “كان صوته جيد والناس يجون عشان يسمعون له وقبل رمضان على طول جاء له أمر أنه يتولى إمامة الحرم” .

وأضافت: “بعد ذهابه للحرم لم يكن هناك أحد يقوم بمقامه ولكن مسجد بن عمار جاب لنا الشيخ خالد بن جليل وكان ممتاز وعاقل وصوته جيد”، مؤكدة أنهم لم يغضبوا من ذهاب الشيخ الكلباني للمسجد الحرام ولكن كان ينبغي عليه إخبارهم بذهابه أولاً.

وتحدثت الأميرة موضي بنت خالد عن تجربتها في مجلس الشورى، وكواليس اختيارها، مؤكدة: “أهم شيء تعلمته أن تغيير الأنظمة الآن أصبح أسهل عن زمان”.

الأميرة موضي بنت خالد تتحدث عن تفاصيل استبعاد الشيخ "عادل الكلباني" عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد #موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/M3LIJJhlnj — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023