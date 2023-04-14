علقت الأميرة موضي بنت خالد، على موقف والدها الملك خالد عندما طلب منه ياسر عرفات التعاهد عند الكعبة ورفض الملك خالد ذلك.

وقالت الأميرة موضي بنت خالد، عبر برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أنه جاء من تلك الواقعة يشعر بالاستفزاز بسبب عدم معرفة بعض الزعماء العرب كيف يصلون.

الأميرة موضي بنت خالد تعلّق على موقف والدها "الملك خالد" عندما طلب منه "ياسر عرفات" التعاهد عند الكعبة#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/1KanQW64vw — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023