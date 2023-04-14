كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد أول/ إدارة الائتمان والمخاطر: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التجارة، الاقتصاد، المالية)، ومساعد أول/ المالية والمحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي تعبئة الموارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع البنك الإسلامي للتنمية