قرر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، إبعاد سعود عبد الحميد، والكوري جانج هيون سو، ومحمد البريك، وعبد الله المعيوف، لاعبي الفريق، عن قائمته لمواجهة، اليوم، أمام الباطن في مباراة مقدمة من الجولة الـ24 لدوري روشن.

وذكرت مصادر، أن سبب إبعاد دياز اللاعبين الأربعة هو من أجل إراحتهم قبل مواجهة الديربي أمام غريمهم التقليدي النصر، الثلاثاء المقبل، دوريًّا.

ويعود محمد العويس، حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى القائمة الأساسية اليوم، بدلًا من عبد الله المعيوف، الذي استبعده من القائمة.