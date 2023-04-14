كشفت جامعة الملك خالد عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على رتبتي (أستاذ مساعد) و (محاضر) بنظام العقود (دوام كامل) في مقر الجامعة الرئيسي بالقرعاء.

وأوضحت شروط القبول :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

3- أن يكون المتقدم قد حصل على جميع الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا تكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد أو المدمج ونحوها.

4- أن تكون المؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية معادلة من وزارة التعليم.

5- أن تتحقق في المتقدم الشروط الخاصة المبينة لكل وظيفة، وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المعتمدة من مجلس الجامعة.

6- أن يتقن المتقدم المهارات العملية اللازمة لكل وظيفة وأن يكون لديه الإلمام الكامل بمتطلباتها

– أن يحمل المتقدم ما يثبت حصوله على درجة 6 في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من الاختبارات المعيارية الدولية المعتمدة خلال آخر خمس سنوات من وقت التقديم (ويستثنى من ذلك المتقدمون الحاصلون على آخر مؤهل علمي من جامعة تابعة لدولة ناطقة باللغة الإنجليزية).

8- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تجريها اللجان المختصة.

9- أن يقتصر التقديم على وظيفة واحدة وأن تستكمل جميع الوثائق المطلوبة على نظام التوظيف الإلكتروني أثناء فترة التقديم، وتستبعد الطلبات التي لا يتحقق فيها ذلك أو التي يثبت عدم صحة أيٍ من بياناتها.

10- تخضع الموافقة النهائية على التعيين لما يرد الجامعة من وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات من تنظيمات متعلقة بإعادة هيكلة أقسام وكليات وتخصصات الجامعة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/13هـ الموافق 2023/05/03م، وذلك من خلال الموقع.