أكد الباحث في الفكر الحديث والفلسفة سليمان الناصر أنه باعترافات الفيلسوف الفرنسي “لوك فيري” فإن العالم الإسلامي هو المقاوم الوحيد للنموذج الليبرالي الغربي.

وقال الناصر :” الإسلام والمناطق المسلمة لازالت هي المقاوم الأقوى في العالم للقيم الغربية”

وأضاف ” اعترافات لوك فيري حتى الصين سلمت بها حيث يقول أن العالم الإسلامي هو الوحيد الذي مازال يقاوم الشكل الليبرالي الغربي”