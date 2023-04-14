أكد الباحث في الفكر الحديث والفلسفة سليمان الناصر أنه باعترافات الفيلسوف الفرنسي “لوك فيري” فإن العالم الإسلامي هو المقاوم الوحيد للنموذج الليبرالي الغربي.
وقال الناصر :” الإسلام والمناطق المسلمة لازالت هي المقاوم الأقوى في العالم للقيم الغربية”
وأضاف ” اعترافات لوك فيري حتى الصين سلمت بها حيث يقول أن العالم الإسلامي هو الوحيد الذي مازال يقاوم الشكل الليبرالي الغربي”
فيديو | الباحث في الفكر الحديث والفلسفة سليمان الناصر: حتى باعترافات الفيلسوف الفرنسي "لوك فيري".. العالم الإسلامي هو المقاوم الوحيد للنموذج الليبرالي الغربي#هنا_الرياض pic.twitter.com/BALeQUDZjC
— هنا الرياض (@herealriyadh) April 13, 2023
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