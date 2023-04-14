قامت محكمة الاستئناف في العاصمة المغربية الرباط، ليل الخميس، بتشديد أحكاما بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب طفلة، كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه؛ بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.

وتفصيلاً، رفعتن المحكمة عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاما سجنا نافذا، كما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرًا إلى 10 أعوام سجنًا.

يُذكر أن الحادثة تعود للعام الماضي، حيث لم يكن عمر الطفلة يتجاوز 11 عاما في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة، وبعدما تقدّمت عائلة الطفلة بشكوى، أدين في 20مارس، ثلاثة شبان بتهمتي “التغرير بقاصر”، و”هتك عرض قاصر بالعنف”، ولكنّ العقوبة الأولية لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهرًا للآخرين.