كشفت البلوجر المصرية سارة محمد عن تعرضها للتهديد من خطيبها السابق الذي كانت برفقته حينما حاول لصوص سرقة سيارته ثم أطلقوا النار حتى أصابها رصاص طائش فقدت إثره بصرها.

وقالت سارة عبر مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك بأنه هددها لأنها أجابت على سؤال أحد متابعيها حول إمكانية عودتها له مجيبة بالنفي.

وأضافت أنه طلب منها احترام مرضها أثناء الإجابة، مشددة على أنها خسرت عينها بسببه، وأنه لم يستطع حمايتها، مؤكدة انه خذلها في مواقف كثيرة

وقالت: “أنت ماقدرتش تحميني وعرضتني للخطر، أنا كل ما أقول نفسيتي متظبطه يحاول يدمرلي نفسيتي، أنا مخسرتش حاجة كل اللي حصلي ده ومخسرتش حاجة، وفي الآخر يتقالي أنا جرالي إيه، أنا حقى هاخده يوم القيامة”.