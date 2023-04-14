كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح المركز أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي العلاج الإشعاعي.

– أخصائي الأعمال/ التخطيط.

– أخصائي تخدير.

– طبيب الأشعة.

– أخصائي علم الأمراض.

– طبيب جراحة الأوعية الدموية.

– ممرض أول/ الطوارئ.

– ممرض أول/ رعاية الأم والطفل.

– ممرض أول/ غرفة العمليات.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 أبريل 2023م، من خلال الموقع .