قامت وزارة الرياضة الأوكرانية اليوم الجمعة بمنع المنتخبات الرياضية الوطنية من التنافس في المسابقات الأولمبية وغير الأولمبية وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضم متنافسين من روسيا وروسيا البيضاء.

ويُشار إلى أن ذلك جاء بعدما أغضبت اللجنة الأولمبية الدولية كييف بتمهيد الطريق أمام الرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء للتنافس كمحايدين رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.

يُذكر أن روسيا غزت أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، مستخدمة في البداية حليفتها روسيا البيضاء كنقطة انطلاق للقوات المتوجهة نحو كييف فيما وصفته روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة.