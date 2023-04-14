كشفت مصادر اليوم الجمعة أن نادي النصر يستهدف التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أو البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما.

وأعلن النصر، أمس الخميس، إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا الذي لم يكمل عاما واحدا مع الفريق .

ولفتت المصادر إلى أن النصر يستهدف التعاقد مع زيدان أو مورينيو بالتعاون مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرغب رونالدو في العمل مع زيدان أو مورينيو وقد سبق له العمل معهما في ريال مدريد، ووفقًا لمصدر مقرب من النادي، تم تقديم عرض شفهي أول لزيدان وسيشارك رونالدو في المحادثات.