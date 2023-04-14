يعتزم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد الأداء المميز للاعب الشاب.

ويُشار إلى أن فلورنتينو بيريز لا يساور أي شك في نجاحه في تجديد عقد فينيسيوس ومنح اللاعب عقدًا فلكيًا، كما أنه يمر بموسم مميز، خاصة في المباريات الأخيرة أمام برشلونة وتشيلسي، حيث أظهر القوة الجسدية والسرعة.

وقال فلورنتينو بيريز : “ أن المحادثات بشأن استمرار فينيسيوس في ريال مدريد هي أكثر من متقدمة”، لأنه يدرك الألماس الذي لديه.”

وأضاف:” أن فينيسيوس سيصبح اللاعب الذي يكسب أعلى أجرًا في ريال مدريد وسيكون بأعلى سقف للراتب، وهو 12 مليون يورو صافٍ سنويًا، وهو رقم لا يكسبه سوى هازارد اليوم.”

يُذكر أن اللاعب البلجيكي هو الأعلى أجرًا في ريال مدريد بعد العقد الذي تم توقيعه عندما جاء من تشيلسي صيف 2019، ولهذا السبب قرر ريال مدريد جعل فينيسيوس اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق.