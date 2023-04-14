أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– فني صيانة (الدمام).

– كاتب دعم العملاء (الدمام).

– مشرف هندسي/ المعدات الدوارة (الدمام).

– فني صيانة (الخبر).

– منسق خدمة الدعم (الرياض).

– أخصائي خدمة العملاء (الرياض).

– تنفيذي مبيعات أول (الرياض).

– أخصائي تطوير الأعمال (الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.