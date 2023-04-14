انطلقت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، ويصل إلى الرياض خلال الساعات المقبلة عدد من الأسرى اليمنيين يتقدمهم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي وشقيقه الرئيس السابق اللواء ناصر هادي.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي بدء عملية تبادل قرابة 900 أسير في اليمن، في عملية إنسانية تستمر لأكثر من يوم.

وستشمل عملية التبادل جميع الأسرى بين الطرفين في استمرار لخطوات إنهاء الحرب تماما وإتمام عملية السلام.