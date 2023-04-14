يعيش العلماء في حالة ذعر بسبب مخاوفهم من أن يتسبب ثقب في خط صدع يبلغ طوله 600 ميل في المحيط الهادئ إلى حدوث زلزال من شأنه أن يدمر المدن على طول شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد خبراء من جامعة واشنطن بأن هذا الثقب قد يتسبب في حدوث زلزال بقوة 9 درجات في شمال غرب المحيط الهادئ.

وقال الخبراء :” أن الثقب الذي ينفث سائل ساخن يقع على بعد 50 ميلا من ساحل ولاية أوريجون، على حدود الصدع المعروف باسم “منطقة الاندفاع كاسكاديا Cascadia Subduction Zone”، والتي تمتد من شمال كاليفورنيا إلى كندا.”

والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن ملاحظة التسرب تمت لأول مرة في عام 2015، لكن دراسة تحليلة جديدة بقيادة جامعة واشنطن (UW) تشير إلى أن السائل المميز كيميائيا عبارة عن مادة تشحيم يسمح للألواح بالتحرك بسلاسة، وبدونها يمكن أن يتراكم الضغط ليحدث زلزالا مدمرًا.