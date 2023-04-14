أوضح المحلل الاقتصادي عيد العيد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستوفر فرص عمل للشباب، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن توفر كل مدينة اقتصادية ما بين 100 – 200 ألف وظيفة.

وقال خلال العيد خلال مداخلة مع برنامج “120” على قناة “الإخبارية” :” أن نسبة توظيف السعوديين في هذه المناطق ستكون في البداية من 30 – 40% مقابل 60 – 70% لتوظيف الأجانب.

وأضاف:” أن ذلك سينتج عنه حركة تجارية غير مباشرة من المدن الصناعية للمدن المجاورة لها، والتي ستستفيد بشكل أو بآخر من هذا الكم الكبير من الموظفين.”

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد أعلن أمس الخميس إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة.