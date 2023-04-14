كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، خلال الساعات الماضية؛ عن تسجيل 225 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات (838,117) حالة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 325 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي إلى (823,622) حالة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة