أقدم موظف بأحد البنوك في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، على فتح النار بمكان عمله، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

ولقى المسلح البالغ من العمر ٢٥ عام مصرعه بعد تبادل لإطلاق النار، بينه وبين قوات الشرطة، حيث استمر إطلاق النار الجماعي في أولد ناشونال بانك في إيست مين ستريت حوالي 30 دقيقة من فتح البنك للجمهور.

وقالت ريبيكا بوشيت سيمز ، مديرة البنك ، إن ذلك حدث خلال اجتماع صباحي للموظفين ، حيث راقبت من جهاز الكمبيوتر الخاص بها زملاءها في العمل يُقتلون بالرصاص.