عُرضت رسائل نادرة مكتوبة بخط يد الأميرة “صيتة الدامر” للملك خالد بن عبدالعزيز بتاريخ ٧/٢ عام ١٣٨٣ هـ.

وجاءت في مضمونها استئذان الأميرة صيتة زوجها الملك خالد بالبقاء في جدة بسبب الأولاد، مشتكية من ابنها فيصل الذي قالت إنه يتمرد على إبراهيم ولا يروح إلا متأخر، وفي يوم بعد ماكان في السيارة قال ضاع دفتري ورجع للغرفة يفتش عليه ولم يروح للمدرسة .

وأضافت: رحت لهم في بيتهم وجلدت الأربعة وقلت لازم ادخلكم المدرسة، وقال فيصل لم اتعودها بعد اليوم وأنا اشتغلت وأخاف يتهاون في دروسه والسنة السادسة عليها معتمد. وأنا مشتهية للرياض لكن مصلحة فيصل فوق كل اعتبار.

وتحدثت الأميرة موضي عن قصة هذه الرسالة وهي من والدتها صيتة بنت فهد الدامر، مبدية إعجابها باللغة التي تتحدث بها مع زوجها الملك خالد بعد زواج عشرات السنين، قائلة “كانت عاقلة جداً، صاحبة شيمة وكرامة، ووالدي لم يتزوج بعدها”