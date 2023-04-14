أكد خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الرحمن السديس أن الاعتداء على المسجد الأقصى محاولة يائسة تزيد الأمة استمساكًا بحقوقها المشروعة.

وقال السديس خلال خطبة الجمعة، أن المحاولات المتكررة بالنيل من مقدسات المسلمين لا تزيد الأمة إلا استمساكًا بحقوقها المشروعة في الحفاظ على مقدساتها.

واستنكر محاولات الاحتلال المتكررة للنيل من مقدسات الأمة واستفزاز مشاعر المسلمين والتعدي على المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين فيه.

وأشاد السديس بما ينعم به المسلمين في رحاب الحرمين الشريفين من الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان، وتوافر منظومة الخدمات كافة بفضل الله ثم ما توليه قيادة المملكة للحرمين وقاصديهما.