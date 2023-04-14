شاهد.. لحظة غضب ⁧سائق جمس⁩ كادت أن تكلفه حياته

ثواني من الغضب كادت أن تكلف سائق سيارة جمس حياته فضلاً عن التكلفة المالية وقد تصل إلى عقوبات أخرى وذلك بسبب تهجمه على صاحب سيارة أثناء السير في طريق عام

ووثق مقطع فيديو لحظة اصطدام سائق الجمس خلال محاولته تجاوز السرعة وهو مشحون بالانفعالات والغضب الشديد من سائق السيارة التي كانت أمامه بسبب تباطؤ السرعة ومحاولة تجاوزه ما أدى إلى اصطدامه بالسور

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا حيث استنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نا فعله سائق السيارة، لافتين إلى أن تلك السلوكيات بالطرقات تحتاج ردع وضبط في ظل الانضباط والذوق العام.