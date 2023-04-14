قام بعض جمهور مسلسل جعفر العمدة المذاع على عدد من القنوات المصرية بعمل لافتة في مدينة أشمون في محافظة المنوفية.

وقام بعض الأهالي بتوزيع الشربات في الطرقات وعلقوا اللافتة لتهنئة لمحمد رمضان بمناسبة برائته في أحداث المسلسل، وأثارت اللافتة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس مركز ومدينة أشمون، خالد النمر، إنه تمت إزالة اللافتة ضمن حملة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة في شوارع المدينة، موضحا أن اللافتة مخالفة وتمت إزالتها.

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” هو مسلسل مصري من بطولة محمد رمضان وزينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي، وآخرون.