قال وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان، إنه تم، الجمعة، تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية كاشفًا عن أهم أسماء بعض هؤلاء الأسرى.

وأوضح الوزير في تصريحات لقناة (الإخبارية)، الجمعة: “نشهد اليوم باكورة عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين يتقدمهم اللواء محمد الصبيحي، وزير الدفاع اليمني الأسبق، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي”.

وأكد الوزير اليمني أن “ما تم ليس إلا مقدمة لإحلال السلام وتثبيت الهدنة في اليمن”.

ووصف الوزير الصفقة بأنها “من أهم الصفقات وهي الصفقة الثانية لتبادل الأسرى، وهي مقدمة لخطوات لاحقة للسلام وإعادة الأمن في اليمن”، مشيرا إلى أن “المرحلة التالية التي تلحقها بعد العيد ستكون اتفاقات لتبادل الأسرى (الكل مقابل الكل)، وستلحقها خطوة أخرى لتثبيت وقف إطلاق النار وتثبيت الهدنة لفترة، وهذه الإجراءات ستكون في الأيام القادمة”.