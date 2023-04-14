نفذت أسرة حسن المالكي سفرة إفطار صائم بنية عن شهداء الوطن حباً ووفاءً لهؤلاء الأبطال الذين ضحو بأرواحهم في سبيل الدين والمليك والوطن وأهله ليبقى الوطن شامخاً، ولتبقى ثرواته ومقدساته آمنة.

ويأتي ذلك إنطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من فطر صائمآ كان له مثل أجره غير أنه لاينقص من أجر الصائم شيئا)، ومنها رسالة أحياء سنة الإفطار ونشر المحبة والتعاون والتراحم والألفة بين أفراد المجتمع، كما أن تفطير الصائم يعد من الكرم والجود الذي يتحلى به المؤمن في رمضان.

وشملت سفرة إفطار صائم عدد من المقيمين والأقارب، سائلين الله القدير في هذه الأيام والليالي الفضيلة أن يتقبل ما قدموه ويبارك لهم فيه وأن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يحفظ قادتنا وعلمائنا والوطن وأهله وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والراحة والأستقرار.