أكد وزير السياحة أن أحمد الخطيب أن إعلان سمو ‎ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق ‎المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض، جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يأتي تأكيدًا على التنمية الشاملة لتصبح المملكة ضمن أكثر دول العالم تنافسية لاستقطاب الاستثمارات، تحقيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتتمتع المناطق الاقتصادية الخاصة بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات

وستقدم المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، حوافز للشركات وتشمل: معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.