ضربت صاعقة رعدية قوية مقطورة وعدداً من الإبل بنفود السر شرق الدوادمي.

وتداول ناشطون مقطعاً يوثق تأثير الصواعق على الممتلكات ومشاهد لآثار الرياح الهابطة والعواصف الرعدية في نفود السر شمال شرق ‎الدوادمي.

ووثق مواطن مقطع فيديو أظهر نفوق عدد من الإبل، وتحطم مقطورة، وأضرار لحقت بإحدى المركبات بسبب قوة الرياح والأمطار في نفود السر بالقرب من الرياض.

وبيّن الفيديو، تحطم المقطورة وانقلابها على الإبل ما تسبب في نفوقها.

وقال موثق المقطع، أن قوة الرياح والأمطار تسببت في انقلاب المقطورة ثلاث مرات وسقوطها على الإبل ما أدى إلى نفوق سبعة منها.