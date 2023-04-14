أظهرت لقطات مصورة لحظة وصول، مساء الجمعة، شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مطار الرياض قادما من عدن على متن طائرة خاصة بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وأعضاء في مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وسيتم إجراء فحوصات طبية للواء هادي فور وصوله الرياض.

وكان اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق قد اختطف، في 25 مارس 2015 في كمين شمل أيضاً 16 ضابطاً ممن كانوا معه، حيث جهزت غرفة عمليات متنقلة وأخرى ثابتة في تعز لمتابعة تحركاته واختطافه في منطقة الحسيني التي تفصل بين العند ولحج، بعد اشتباكات استغرقت نحو ثلاث ساعات.

وانطلقت اليوم الجمعة عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ضمن الصفقة الأخيرة المبرمة في سويسرا بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

فيديو | مشاهد مباشرة لوصول اللواء ناصر هادي شقيق الرئيس اليمني السابق عبد ربه هادي#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/WEtSzzB4Mh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2023