حلت شخصية الإعلامي مالك الروقي مقدم برنامج “مالك بالطويلة” على قناة “إم بي سي” في برنامج ستديو 23.

وجرت تقليد “الروقي” وطريقته في تقديم الشخصيات العربية والشهيرة ولكن من منظور طريف من خلال عرض شخصيات كرتونية.

وتم في الحلقة المذاعة على قناة mbc تقديم شخصيات باباي وزيتون وتوم وجيري بطريقة “الروقي” ولكن بطريقة ساخرة.