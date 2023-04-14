حلت شخصية الإعلامي مالك الروقي مقدم برنامج “مالك بالطويلة” على قناة “إم بي سي” في برنامج ستديو 23.
وجرت تقليد “الروقي” وطريقته في تقديم الشخصيات العربية والشهيرة ولكن من منظور طريف من خلال عرض شخصيات كرتونية.
وتم في الحلقة المذاعة على قناة mbc تقديم شخصيات باباي وزيتون وتوم وجيري بطريقة “الروقي” ولكن بطريقة ساخرة.
قصة حب باباي وزيتونه 🤣🤣@W_Z_4
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/Ml8HPy53yN#ستوديو23#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/Kuh0OjsHC5
— MBC1 (@mbc1) April 14, 2023
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