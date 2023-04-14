قال سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي ونادي الريان القطري إنه “استمتع برؤية كريستيانو رونالدو وهو يبكي” بعد نجاح منتخب بلاده في إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال بوفال في تصريحات لقنوات “الكاس” بعد سؤاله عن دموع كريستيانو رونالدو التي كانت حديث وسائل الإعلام بعد مباراة المنتخبين: “مع كل الاحترام لرونالدو، استمتعت برؤيته يبكي بعد أن ودع كأس العالم”.

وأوضح: “مع احترامي له لكنني استمتعت برؤيته يبكي.. بالتأكيد أفضل رؤيته يبكي ولا نبكي أنا وزملائي لاعبي المغرب”.