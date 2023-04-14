تمكن طفل كفيف يدعى معاذ الجهني من حفظ القران كاملاً في منطقة تبوك.

وذكر البالغ من العمر 12 عاما أنه في الصف الأول المتوسط، مضيفا أنه برغم أنه كفيف إلا أن الله أنعم عليه بحفظ القرآن الكريم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “العربية”.

وأضاف أن الذي سعده في حفظ القرآن الكريم والديه، مؤكدا أنهما لم يقصرا معه.