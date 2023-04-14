علمت زوجة اللاعب أشرف حكيمي ، الممثلة الأسبانية خبة عبوك أنه ليس لدى زوجها السابق أي شيء باسمه، وفق تفاصيل جديدة كشفتها مجلة First Mag الفرنسية مؤخراً، ونقلها موقع “ماركا” بالإنجليزية.

وقالت المجلة إن المستفيد من راتب وثروة حكيمي ليس سوى والدته التي كانت تتقاضى أجره في حسابها المصرفي منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من أن الأخبار أثارت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، فإنه من المعروف أيضاً أن عبوك ليست في وضع تحتاج فيه إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من تغطية نفقاتها، حيث لديها ثروة من ملكها.