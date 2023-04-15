حلت الفنانة المصرية أسماء جلال ضيفة برنامج “رامز نيفر إند” مع النجم رامز جلال، عبر شبكة قنوات MBC مصر.
وانهارت غادة إبراهيم بسبب خوفها من هجوم الثور عليها أثناء تنفيذ مقلب رامز.
وخلال الحلقة سخر رامز جلال، من الفنانة أسماء جلال، معلقًا بطريقة كوميدية، «سألنا عليكي يا أما ملاقيناش فيكي أي علامة، والخد ولا التفاحة والعين كلها جرأة، وفرس جامح وجبتي لجيل إحباط، وسايقة الدلال».
صراخ وألم أسماء جلال في غسالة رامز نيفر إند العنيفة
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/fJm0r2AflR#رامز_نيڤر_إند #رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/PvrxiGR2TS
— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 14, 2023
صدمة أسماء جلال بعد هجوم الثور الهائج في رامز نيفر إند
يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/jl5v8BJm6Q#رامز_نيڤر_إند #رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه #MBCMASR @GEA_SA @ramezgalal pic.twitter.com/nMVQlZbpjt
— رامز نيفر إند (@RamezNeverEnds) April 14, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً