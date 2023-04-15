حلت الفنانة المصرية أسماء جلال ضيفة برنامج “رامز نيفر إند” مع النجم رامز جلال، عبر شبكة قنوات MBC مصر.

وانهارت غادة إبراهيم بسبب خوفها من هجوم الثور عليها أثناء تنفيذ مقلب رامز.

وخلال الحلقة سخر رامز جلال، من الفنانة أسماء جلال، معلقًا بطريقة كوميدية، «سألنا عليكي يا أما ملاقيناش فيكي أي علامة، والخد ولا التفاحة والعين كلها جرأة، وفرس جامح وجبتي لجيل إحباط، وسايقة الدلال».