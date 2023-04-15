ياسر الشهراني يشارك مع الهلال بعد غياب 5 أشهر

عاد لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني إلى المشاركة في المباريات بعد عودته من إصابة طويلة تعرض لها في كأس العالم الماضية.

وشارك الشهراني في الدقيقة 60 من مباراة الباطن والهلال في الجولة 24 من دوري روشن السعودي لتكون أول مشاركة له منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب السعودي الأولى في كأس العالم أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر الماضي.

وأصيب الشهراني في تلك المباراة بعد اصطدام قوي مع زميله محمد العويس حارس المرمى في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليعلن حساب المنتخب السعودي لاحقا “أن الشهراني أصيب في الرأس والصدر والبطن”.