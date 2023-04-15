الاعداد السابقة للصحيفة
السبت15 ابريل

ياسر الشهراني يشارك مع الهلال بعد غياب 5 أشهر

منذ 35 ثانية
0
تابعوا صدي على

عاد لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني إلى المشاركة في المباريات بعد عودته من إصابة طويلة تعرض لها في كأس العالم الماضية.

وشارك الشهراني في الدقيقة 60 من مباراة الباطن والهلال في الجولة 24 من دوري روشن السعودي لتكون أول مشاركة له منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة المنتخب السعودي الأولى في كأس العالم أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر الماضي.

وأصيب الشهراني في تلك المباراة بعد اصطدام قوي مع زميله محمد العويس حارس المرمى في كرة مشتركة في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليعلن حساب المنتخب السعودي لاحقا “أن الشهراني أصيب في الرأس والصدر والبطن”.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

ياسر الشهراني يشارك مع الهلال بعد غياب 5 أشهر

ياسر الشهراني يشارك مع الهلال بعد غياب 5 أشهر

منذ 35 ثانية
0
الهلال يخسر أمام الباطن بهدف نظيف

الهلال يخسر أمام الباطن بهدف نظيف

منذ 8 دقيقة
0
1031
بالفيديو .. مختص: الجرعة التنشيطية ليست خطرة على من أكمل التحصين

بالفيديو .. مختص: الجرعة التنشيطية ليست خطرة على من أكمل التحصين

منذ 29 دقيقة
0
1100
زوجة حكيمي تتلقى صدمة ثقيلة: لا يملك شيئا

زوجة حكيمي تتلقى صدمة ثقيلة: لا يملك شيئا

منذ 40 دقيقة
0
1268
بالفيديو .. طفل كفيف يحفظ القران كاملاً في تبوك

بالفيديو .. طفل كفيف يحفظ القران كاملاً في تبوك

منذ 45 دقيقة
1
10226