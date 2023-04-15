ذكر جورج جاو، الرئيس السابق للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة، أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الفيروس المسبب لـ كورونا جاء من الحيوانات.

وقال “جاو” : “يعتقد الناس إلى الآن أن بعض الحيوانات هي الحاملة أو المكمن (للفيروس).. باختصار، لا يوجد دليل على أن الفيروس يأتي من الحيوانات”، ولا يزال السبب الأصلي لجائحة كوفيد-19 غير معروف، وتواجه الصين انتقادات بأنها أحبطت الجهود الرامية لمعرفة المزيد عن الأمر، وتقول الحكومة الصينية إنها تدعم دائمًا الجهود المبذولة للتحقق من منشأ المرض.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إن جميع الفرضيات الخاصة بالسبب الرئيسي لـ كورونا لا تزال مطروحة على الطاولة، ومن بينها فرضية أن الفيروس مرتبط بمختبر شديد الأمان يدرس مسببات الأمراض الخطيرة في ووهان، وتنفي الصين أي علاقة بالمختبر، وذكرت منظمة الصحة العالمية أيضًا أن الأدلة حتى الآن، تُشير إلى أن الفيروس قادم من حيوانات ربما تكون الخفافيش.