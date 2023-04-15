سرقت عجوز أمريكية بنكا في ولاية ميسوري ، مستخدمة بقناع وجه أسود ونظارة شمسية سوداء وقفازات بلاستيكية.

ولم تكن عملية السطو هي الأولى التي تقوم بها العجوز البالغة من العمر 78 عاما حيث تعد هذه السرقة الثالثة، فالأولى كانت في كاليفورنيا سنة 1977، والثانية في كانساس سيتي عام 2020، وفقا لـ “بي بي سي”.

وذكرت وثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة “كانساس سيتي ستار” سرقت بوني جوتش التي قبض عليها رجال الشرطة على بعد أقل من أربعة كيلومترات من المصرف مبلغ سند قيمته 25 ألف دولار.

وأقرت العجوز الأمريكية بأنه ليس لديها أي أمراض مشخصة، لكن ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك عوامل صحية أساسية يمكن أن تكون قد ساهمت في ارتكابها الواقعة.