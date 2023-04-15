كشف المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، عن المشاجرة التي وقعت بين المحترف بصفوف بايرن ميونخ ساديو ماني وزميله بالفريق ليروي ساني.

وقال سيسيه: “غرفة خلع الملابس لها أسرارها، هناك أشياء تحدث وتبقى هناك، ولا يمكنك أن تعرف ما يحدث، ما حدث لا يجب أن يظهر”.

وأشار: “ما حدث لم يكن من المفترض أن يخرج من غرفة خلع الملابس”، مبينا: “المهم حاليًا صحة ساديو والأداء مع بايرن وكذلك مع السنغال، أعتقد أنه يسير على المسار الصحيح، الناس في عجلة من أمرهم قليلاً ولكن دعونا لا ننسى أنه مضى ما يقرب من خمسة أشهر دون أن يلعب”.