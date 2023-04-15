قال شينزو كوروكي، مهاجم فريق أوراوا ريد دياموندز، إن فريق الهلال سيشكّل أكبر عقبة أمام محاولة النادي الياباني لنيل لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا 2022.

وأشار كوروكي: من خلال خبرتي مع فريقي كاشيما إنتلرز وأوراوا ريدز أدرك أن مجرد التأهل إلى هذه البطولة ليس بالأمر السهل؛ لذا لا أريد أن يعتقد اللاعبون الشباب أنه من السهل الوصول إلى النهائي.

وتابع: سيكون فريق الهلال أصعب 10 مرات من أي فريق لعبنا أمامه خلال البطولة حتى الآن، ولكن هذه ستكون تجربة جيدة للاعبينا، وبالطبع أتمنى أن نتمكن من تحقيق الفوز، والاحتفال معًا.