حذر الدكتور محمد الصفي، من أضرار السواك، ناصحا بعدم استعماله واستبداله بالفرشاة والمعجون.

وقال محمد الصفي، إن السواك علميا غير كافي للعناية بالفم، حيث لا ينظف جميع أسطح الأسنان ويقتصر على السطح الخارجي.

وأشار: الأسنان تحتاج إلى تنظيف 5 أسطح هي، الداخلي والخارجي والعلوي والسفلى وبين الأسنان.

ولفت: أظهرت دراسة أجريت في جامعة سعودية أن الاستخدام الخاطئ للسواك يؤدي إلى تراجع اللثة، وانتشار الحساسية، مبينا: في قناعتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان متاح لديه المعجون والفرشاة كان استخدمهم، لأنها طريقة أفضل للعناية”.