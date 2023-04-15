أكد الناقد الرياضي، عبدالعزيز الزلال، أن مدرب نادي الباطن هو من أخطأ باستفزاز جماهير الهلال.

وقال عبدالعزيز الزلال، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن احتفال مدرب الباطن أمام جمهور الهلال كاد أن يؤدي إلى مشكلة داخل الملعب وخارج الملعب وبعد نهاية المباراة.

وأشار “الزلال” إلى أن الحكم فيصل البلوي عالجها بالبطاقة الصفراء، والخطأ من الأساس من مدرب الباطن، لكن الهلال دائما يعترف بأخطاءه وماريغا أخطأ في ردة فعله.