أكد الأرجنتيني أنطونيو محمد، مدرب فريق بوماس المكسيكي، أنه رفض خلال الساعات الماضية عرضًا من نادي النصر؛ لتولي تدريب الفريق خلفًا للفرنسي، رودي غارسيا، الذي تمت إقالته من منصبه، يوم الخميس الماضي 13 أبريل.

وصرح المدرب صاحب الـ53 عامًا: “صباح البارحة تلقيت مكالمة من الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وأخبرني أنهم يريدون التعاقد معي بعد إقالة غارسيا”.

وتابع المدرب الأرجنتيني: “عرض النصر علي الكثير من المال، لكن أخبرتهم بأنني ملتزم بعقدي مع بوماس، كان الأمر يتعلق بالولاء لهذا النادي. لن أترك بوماس للذهاب إلى أي فريق آخر. لقد وقعت هنا في بوماس لسبب ما”.

وكان أنطونيو محمد، قد تولى تدريب بوماس في 27 مارس الماضي، وينتهي عقده مع النادي في يونيو 2025، وخاض حتى الآن مباراتين مع فريقه في الدوري المكسيكي، حيث فاز في اللقاء الأول، وخسر المواجهة الثانية.