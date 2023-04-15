أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان «دليل إجراءات شهادة امتثال المباني»، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل، بهدف الارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وقالت الوزارة في بيان ، اليوم السبت أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود، وهي (تصميم المبنى متضمناً ٧ عناصر، والموقع العام والذي يتضمن ٦ عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن ١٥ عنصراً).

وأكدت أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) في موقع الوزارة.

دعت الوزارة أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في ١٤٤٥/٣/١ لمعالجة أوضاعها.