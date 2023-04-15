قرّرت هيئة التراث البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع نحت الجمل) في مدينة سكاكا بالجوف، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من صدور القرار المنشور رسمياً في جريدة أم القرى.

وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها، على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال 60 يومًا من تاريخ هذا القرار وفقًا لمقتضى النظام.

يُذكر أن الفريق السعودي الفرنسي اكتشف في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، قبل 5 أعوام، نحوتًا صخرية لأشكال حيوانية بالحجم الطبيعي من بينها الجِمال والخيول، ويرجع تاريخها إلى 10.000 عام قبل الميلاد، وقد أطلق على الموقع اسم “موقع الجمل”.