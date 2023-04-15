تعمل الجهات الأمنية بمحافظة جدة على تعقُّب المتسولين وضبطهم، حيث رصدت دوريات الأمن وضبطت امرأتين من الجنسية النيجيرية، يرافقهما طفل، تتسولان بشكل مباشر أمام أحد المساجد.

وتمكنت الجهات الأمنية من رصد وضبط امرأة، يرافقها أربعة أطفال، من الجنسية النيجيرية، تتسول بشكل مباشر من المارة، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ يتسول بشكل مباشر، وكذلك ضبط مقيم من الجنسية اليمنية؛ يتسول بشكل مباشر أمام أحد المحال التجارية.

وأكدت “الداخلية” أن الابلاغ عن حالات التسول واجب وطني، وذكّرت بالإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 لمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق السعودية، مشددة على أن يكون شعارنا دائمًا “لا تُعطِهم” و”معًا نكافح التسول”.