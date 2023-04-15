توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، حالة أجواء الطقس في المملكة خلال الـ”24″ ساعة القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في تويتر: “حسب ما تشير إليه نماذج الطقس متوقع يوم مميز لـ الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة من اليوم السبت 24 رمضان حتى صباح غد الأحد 25 رمضان 1444هـ”.

وأضاف” بعض مدن المملكة سوف تفطر أو تتسحر على صوت المطر والرعد خاصة حائل والقصيم والرياض وعسير والباحة ومكة والمدينة ونجران والجوف تمتد إلى اليمن وعُمان بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى متوسطة أحياناً غزيرة وحبات برد، تسبق برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق مع فرصة سيول على أجزاء منها”