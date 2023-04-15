نجحت جهود دوريات المرور السري بمحافظة جدة، في ضبط عدد من المركبات التي ارتكب قائدوها مخالفة التعديل على هيكلها وإصدار ضوضاء منها.

وتمكنت الدوريات من ضبط شخص لارتكابه مخالفة التعديل على هيكل دراجته النارية، وذلك خلال تعقبه أثناء سيره مُحدثاً حالة من الضوضاء على الطريق.

وضبطت شخصاً لارتكابه مخالفة التعديل على هيكل سيارته؛ حيث جرى تعقبه أثناء سيره وضبطه مُحدثاً حالة من الضوضاء على الطريق.

وشملت قائمة المضبوطين بارتكاب المخالفة، راكب درّاجة قام بإدخال تعديلات عليها تمثّلت في جهاز صوتي يُصدر أصواتاً شبيهة بالتي تُصدرها سيارات الشرطة.